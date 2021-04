Campeonato Paulista: Corinthians x Ituano: Prováveis escalações para o jogo desta noite do Campeonato Paulista

Neste domingo (18), às 22h, Corinthians enfrenta o Ituano, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O Timão entra em campo 48 horas após empatar em casa com o São Bento. A partida desta noite é válida pela sexta rodada do estadual. O técnico Vagner Mancini deverá poupar a equipe titular.

Por conta da sequência pesada de jogos um atrás do outro, o Timão deverá entrar com um time reserva. E os jogadores que empataram com o São Bento, serão preservados. Com isso, Luan, jogador que ainda não superou as expectativas desde a sua chegada ao Timão deverá ter mais uma chance de provar para Mancini que pode ser titular.

Timão comemorando gol. (Foto: AGIF)



Já o Ituano deverá ir com o que tem de melhor em campo. O técnico Bergantin pode escolher Pegorari para o gol na noite desta noite. O goleiro se recuperou de lesão e na última partida, contra o Botafogo-SP ficou no banco de reservas.

Ituano em campo contra o Mirassol. (Foto: AGIF)



Confira as prováveis escalações para o confronto desta noite:

Provável Corinthians

Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Pitón; Xavier e Camacho; Léo Natel, Luan e Otero; Jô.

Provável Ituano

Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Branquinho; Fernandinho, Iago Dias e Bruno Lopes.