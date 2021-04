Campeonato Paulista | Federação Paulista de Futebol divulga tabela do Paulistão até o fim da primeira fase; veja os confrontos

A Federação Paulista de Futebol – FPF definiu na noite desta quarta-feira (14) os jogos da primeira fase do Paulistão, que deve acabar em maio, mais precisamente no dia 9. Depois serão definidos os confrontos para as quartas de final do estadual. A entidade segue com a ideia de finalizar o campeonato no dia 23 de maio, como já estava previsto desde o começo da competição.

Os horários serão definidos conforme as rodadas forem se aproximando e conforme a pandemia do coronavírus for modificando as fases de restrições no estado de São Paulo. Atualmente, os jogos são marcados a partir das 20h, por conta da fase vermelha para combater a propagação do vírus.

Paulistão tem previsão de acabar no dia 23 de maio. (Foto: AGIF)



No fim de semana, já estão definidos os confrontos com os horários definidos. A nova tabela definida foi montada também de acordo com as outras competições, como Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, que conta com as participações de Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino.

Campeonato Paulista está na primeira fase. (Foto: AGIF)



Confira os jogos da primeira fase do Paulistão:

Rodada 5

20/4 – Ferroviária x Guarani

Rodada 6

17/4 – Bragantino x Mirassol (20h)

17/4 – Novorizontino x Ferroviária (22h15)

18/4 – Botafogo x Palmeiras (20h)

18/4 – Santos x Inter de Limeira (20h)

18/4 – Corinthians x Ituano (22h)

19/4 – São Bento x São Caetano (20h)

23/4 – São Paulo x Santo André

5/5 – Ponte Preta x Guarani

Rodada 7

21/4 – Inter de Limeira x Ituano

21/4 – Mirassol x Botafogo

22/4 – São Caetano x Ponte Preta

23/4 – Novorizontino x Santos

23/4 – Guarani x Palmeiras

29/4 – Ferroviária x Santo André

Rodada 8

25/4 – Botafogo x São Caetano

25/4 – Ituano x São Paulo

25/4 – Palmeiras x Mirassol

25/4 – Bragantino x Ferroviária

25/4 – Santos x Corinthians

26/4 – Ponte Preta x Inter de Limeira

26/4 – São Bento x Novorizontino

26/4 – Santo André x Guarani

Rodada 9

20/4 – Novorizontino x Santo André

28/4 – São Caetano x Ituano

29/4 – Palmeiras x Inter de Limeira

29/4 – Ponte Preta x Mirassol

Rodada 10

1/5 – Bragantino x Santos

2/5 – Corinthians x São Paulo

2/5 – Guarani x Novorizontino

2/5 – Ituano x Ponte Preta

2/5 – Santo André x Palmeiras

3/5 – Botafogo x São Bento

3/5 – Inter de Limeira x São Caetano

3/5 – Mirassol x Ferroviária

Rodada 11

19/4 – Bragantino x Ponte Preta (20h)

6/5 – Ferroviária x Ituano

6/5 – Novorizontino x Botafogo

6/5 – Palmeiras x Santos

6/5 – Santo André x Mirassol

6/5 – São Bento x Inter de Limeira

Rodada 12 (todos os jogos em 9/5)

Botafogo x Bragantino

Corinthians x Novorizontino

Inter de Limeira x Guarani

Ituano x Santo André

Mirassol x São Paulo

Ponte Preta x Palmeiras

Santos x São Bento

São Caetano x Ferroviária