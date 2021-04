Campeonato Paulista | Ferroviária x Corinthians: Prováveis escalações para o jogo do Paulistão desta noite

Nesta terça-feira (13), Ferroviára x Corinthians se enfrentam, às 20h (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara, em mais uma rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Timão entra em campo 48 horas após vencer o Guarani, por 1 x 0, em Campinas, por conta disso, o técnico Vagner Mancini deverá mexer bastante na equipe é considerada a titular.

A Ferroviária é a segunda colocada do Grupo B, onde o São Paulo é líder, com 10 pontos. O time do interior soma sete pontos e tem um jogo a menos em relação do tricolor paulista. A equipe do técnico Pintado faz um bom estadual, soma duas vitórias, um empate e uma derrota, que foi para o Palmeiras, por 2 x 0, na última rodada do Paulistão antes da paralisação. Desde então, não fez nenhum jogo oficial.

Ferroviária busca mais uma vitória para seguir na zona de classificação do Paulistão. (Foto: Reprodução Twitter)



O Timão é líder do grupo A, com 14 pontos e também lidera a classificação geral do Campeonato Paulista. Em seis jogos disputados, ainda não sabe o que é perder, são quatro vitórias e dois empates. Por conta dos jogos seguidos, Vagner Mancini irá escalar o time praticamente reserva para hoje a noite.

Timão volta a entrar em campo nesta terça-feira pelo Paulistão. (Foto: Reprodução Twitter)



Confira a provável escalação dos times para o jogo desta noite:

Provável Ferroviária

Saulo, Pastor, Didi, Xandão e Arthur Henrique; Higor Meritão, Vinícius Zanocelo e Renato Cajá; Rogério, Felipe Marques e Bruno Mezenga.

Provável Corinthians

Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo (Léo Santos) e Lucas Piton; Xavier, Camacho, Roni (Matheus Araújo) e Otero; Léo Natel e Jô.