Campeonato Paulista | Palmeiras x São Paulo: Prováveis escalações para o clássico desta noite do Paulistão

Nesta sexta-feira (16), Palmeiras e São Paulo fazem o clássico Choque-Rei, às 22h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O Verdão deverá entrar com um time reserva, já que vem de decisões seguidas em um curto espaço de tempo. Já o Tricolor vai com força total para conquistar a segunda vitória em um clássico nesta temporada.

Por conta das decisões por títulos seguidas, o Verdão vai dar uma folga para os titulares e deverá entrar em campo com uma formação bem alternativa. Os comandados de Abel Ferreira perderam dois títulos nos pênaltis, para Flamengo (Supercopa do Brasil) e Defensa y Justicia (Recopa).

A equipe está no Grupo C, e ocupa a segunda colocação com oitos pontos em quatro jogos disputados.

Palmeiras vai com time reserva para o clássico contra o São Paulo. (Foto: AGIF)



O São Paulo vive um ótimo momento com o comando de Hernán Crespo. Líder do Grupo B e geral na classificação do estadual com 16 pontos, os tricolores vão com força total para encarar mais um clássico na temporada.

Apesar de jogar a cada dois dias, em um intervalo de 48h, na última rodada o técnico optou por colocar um time alternativo, com isso tem os titulares estão descansados para o jogo desta noite.

Crespo vai em busca da segunda vitória no clássico desta temporada. (Foto: Getty Images)



Confira as prováveis escalaçãos para o clássico desta noite:

Provável Palmeiras

Vinicius Silvestre; Mayke, Alan Empereur, Kuscevic e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Willian, Luiz Adriano e Wesley

Provável São Paulo

Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Igor Vinicius (Galeano); Luciano e Eder (Pablo)