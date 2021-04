Campeonato Paulista: São Paulo x Guarani: Prováveis escalações para a partida desta noite do Paulistão

São Paulo x Guarani se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Morumbi, em mais uma rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor volta aos gramados 48 horas após a vitória em cima do RB Bragantino, por 1 x 0. Por conta disso, Crespo deverá ir com um time alternativo para o confronto desta noite.

Por conta da maratona de jogos que vem fazendo e do clássico contra o Palmeiras marcado para sexta-feira (16), o Tricolor paulista deverá ter um time bem diferente do que a torcida são-paulina está acostumada nesse início de trabalho do técnico Hernán Crespo. O zagueiro Miranda, ídolo dos são-paulinos, tem tudo para reestrear com a camisa do São Paulo.

São Paulo deverá entrar com um time misto contra o Guarani. (Foto: AGIF)



O técnico do Guarani, Allan Aal tem todo o time à disposição para o jogo desta noite, e deverá repetir a escalação da derrota com o Corinthians, no fim de semana. O desfalque fica por conta do meia Tony, que teve um problema e ficou fora das atividades preparatórias para o duelo contra o tricolor.

Guarani comemorando gol pelo Paulistão. (Foto: AGIF)



Confira as escalações para o duelo desta noite:

Provável São Paulo

Tiago Volpi; Diego Costa, Miranda (Lucas Beraldo) e Rodrigo; Galeano, Luan, Igor Gomes, Benitez e Wellington; Rojas (Eder) e Pablo (Victor Bueno).

Provável Guarani

Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Aírton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Andrigo, Matheus Davó e Bruno Sávio