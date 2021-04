Campinas e Americana reúnem 50 vagas de emprego nesta segunda-feira (19)

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) das cidades de Campinas e Americana, ambas localizadas no interior do estado de São Paulo, iniciam a semana com 50 novas vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Há oportunidades para as posições de ½ oficial de cozinha, ½ oficial de mecânico de empilhadeira, assistente administrativo, balconista, costureiro, cozinheiro, encanador, instalador de alarmes, mecânico, médico veterinário, operador de máquina, porteiro, serralheiro, torneiro mecânico, acabador de mármore e granito, agente de vistoria de alarmes, ajudante de reparador, chefe de serviço de limpeza, conferente de logística, instalador de sistemas eletrônicos de segurança, jardineiro, motorista, polidor de metais, programador de sistemas da informação, serrador de mármore, soldador, supervisor de atendimento ao cliente, tratorista e operador de roçadeira e vendedor.

Além disso, as cidades, consideradas grandes polos econômicos da região, oferecem vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Apesar da grande oferta, os postos podem sofrer alterações sem aviso prévio, uma vez que há a possibilidade de que sejam preenchidos ao longo do dia. Por isso, os candidatos devem entrar em contato com os PATs e demonstrar interesse o quanto antes.

Como se candidatar

Devido ao avanço do coronavírus, os atendimentos nos postos do trabalhador têm sido realizados de forma remota ou, ainda, por telefone ou presencialmente, mediante agendamento prévio. É importante que os interessados acompanhem os canais oficiais das prefeituras, uma vez que alterações podem ser realizadas conforme decretos do governo estadual.

Em Americana, os candidatos podem comparecer na unidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, na Rua Anhanguera, 16, Centro. Para realizar o agendamento, basta entrar em contato pelo telefone (19) 3461-0289 ou acessar diretamente a página do PAT, disponível em https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=54&a=pat_vagas_emprego.

Já os interessados em concorrer a uma das posições disponíveis em Campinas devem acessar o Portal do Cidadão, disponível no endereço https://cidadao.campinas.sp.gov.br/ e realizar o cadastro e posterior agendamento.