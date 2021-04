candidatos de até 74 anos poderão concorrer

Um dos principais limitantes aos candidatos de concursos policiais, sem dúvidas, é a exigência de idade máxima. No entanto, o edital do concurso PC PR traz uma “peculiaridade” que permite a candidatura de concorrentes com até 74 anos de idade.

De acordo com o disposto no documento divulgado pela UFPR, organizadora do certame, o candidato deverá ter “idade mínima de 18 anos completos e até 74 anos de idade até a data da posse”.

A regra foi estabelecida com base no inciso II do artigo 40 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 152/2015, que dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade.

De acordo com o texto, serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade:

I – os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

II – os membros do Poder Judiciário;

III – os membros do Ministério Público;

IV – os membros das Defensorias Públicas;

V – os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

Concurso PC PR terá provas em outubro

As provas objetivas do concurso para a Polícia Civil do Paraná (concurso PC PR) estão remarcadas para a data do dia 3 de outubro de 2021.

O comunicado foi oficialmente divulgado no site da UFPR, organizadora do certame que oferece 400 vagas para os cargos de delegado, investigador e papiloscopista.

A prova de Conhecimentos Específicos para o cargo de Delegado de Polícia fica programada para o dia 12 de dezembro de 2021.

Haverá aplicação de modo descentralizado das provas, em várias cidades do Estado do Paraná, a partir

de uma logística que será brevemente anunciada, por meio de Edital específico.

A data foi definida em acordo com a direção da PCPR e com a Presidência da Comissão do Concurso Público e levou em conta as perspectivas de melhora no quadro epidemiológico brasileiro em relação à Covid-19 com a vacinação progressiva da população.

Resumo do concurso PC PR

situação : RETOMADO

: RETOMADO banca: Funpar

Funpar vagas: 400

400 cargos: Delegado, Investigador e Papiloscopista

Delegado, Investigador e Papiloscopista escolaridade: superior

superior inscrição: finalizada

finalizada taxa: R$ 120 e R$ 200 (delegado)

R$ 120 e R$ 200 (delegado) provas: 3 de outubro e 12 de dezembro (delegado)

3 de outubro e 12 de dezembro (delegado) Edital neste link

