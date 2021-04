candidatos podem alterar língua estrangeira escolhida

Atenção, candidato do concurso PRF! Novo comunicado publicado no portal da banca organizadora Cebraspe traz prazo para preencher ou alterar a língua estrangeira escolhida. Caso língua estrangeira não seja informada, será considerada a opção de inglês.

Candidatos que desejam alterar a língua estrangeira possuem do das 10 horas do dia 12 de abril de 2021 às 18 horas do dia 16 de abril de 2021 para realizar a mudança. Comunicado trouxe o seguinte passo-a-passo:

a) acessar a página do Cebraspe, endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/;

b) acessar a página de acompanhamento por meio do botão “Página de Acompanhamento” situado na parte superior da página eletrônica do Cebraspe;

c) realizar o login (autenticação por meio de CPF e senha);

d) acessar a opção “Concursos Inscritos”;

e) acessar o evento PRF_21;

f) realizar a escolha da opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e clicar no botão “Gravar”

Comunicado mudança de língua estrangeira na íntegra

O concurso PRF ofertou 1.500 vagas imediatas, sendo todas disponibilizadas para o cargo de policial rodoviário federal, que exige nível superior em qualquer área de formação.

Os candidatos aprovados terão o salário inicial correspondente ao valor de R$ 9.899,88 para jornada de 40 horas semanais. A prova objetiva, que deverá ser aplicada no dia 9 de maio de 2021, será composta por 120 questões estruturada em três blocos.

Resumo concurso PRF

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 1.500 (+ 500 excedentes em 2022)

: 1.500 (+ 500 excedentes em 2022) Cargos : Policial Rodoviário Federal

: Policial Rodoviário Federal Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários : iniciais de R$ 9.899,88

: iniciais de Inscrições : 25 de janeiro até 12 de fevereiro

: 25 de janeiro até 12 de fevereiro Taxa de inscrição : R$ 180

: R$ 180 Data da prova : 9 de maio

: 9 de maio Link do edital

