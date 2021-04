Cansaço mental: O que fazer? Como lidar?

Lidar com o cansaço mental é extremamente importante para garantir que a nossa rotina não seja abalada por essa sensação de esgotamento. Afinal, há quem diga que o pior cansaço é o mental, pois não basta “deitar e descansar”, a mente ainda estará “correndo” e devemos nos atentar para o que ela está tentando nos dizer.

Considerando esses fatores, fizemos este guia para lhe ajudar a aliviar a sua rotina e assim conseguir ter um dia a dia mais leve, tanto no trabalho, quanto nos estudos. Acompanhe.

O que é cansaço mental?

Podemos dizer, resumidamente, que o cansaço mental é uma sensação de exaustão a tudo. É como se a pessoa se sentisse “estancada”, sem perspectivas de tomar uma nova decisão, aprender algo novo ou produzir alguma coisa nova.

Esse cansaço se assemelha ao cansaço físico depois de um dia cheio de exercícios intensos, porém, não é apenas um descanso dormindo que irá fazer com que esse cansaço passe. Por isso que esse tipo de sensação é tão preocupante e deve ser analisada com calma.

Abaixo daremos algumas sugestões que podem lhe ajudar a lidar com esse cansaço.

Como lidar com essa exaustão?

Se você tem sentido muito cansaço mental no seu trabalho ou nos seus estudos, veja as nossas considerações para minimizar essa situação:

1- Crie uma rotina de relaxamento antes de dormir

Quando deitamos na cama, costumeiramente diversos pensamentos podem surgir e fazer com que a nossa mente fique mais ativa do que deveria. Esse ativamento impede um sono tranquilo e desencadeia a sensação de cansaço mental.

Nesse caso, é preciso que você estabeleça uma rotina de relaxamento antes de dormir, onde você pode:

Praticar a meditação;

Consumir um chá quentinho, como o de camomila;

Ler um livro interessante e que lhe faça bem;

Ouvir músicas calmas e relaxantes;

Tomar um banho morno e usar sabonetes e produtos de higiene com aromas de lavanda;

Praticar a aromaterapia;

Entre outros.

2- Evite ao máximo levar trabalho para casa

Sabemos que nos dias atuais é muito difícil não levar trabalho para casa, não é mesmo? Porém, o que você puder evitar já fará muita diferença no seu dia a dia. Uma forma de fazer isso é delegando mais e dizendo mais “não” para serviços que surgem de uma hora para outra.

3- Tenha momentos com as pessoas que você mais ama

Não se isole das pessoas que você ama. Tenha contato (mesmo que virtual) e mantenha aquelas conversas leves e descontraídas com todos que são importantes para você. Acredite, esse tipo de contato alivia o estresse e torna o dia mais leve.

4- Encontre hobbies e atividades que gerem prazer

Gerar prazer é indispensável para vencer o cansaço mental. Afinal, as sensações de bem-estar estão atreladas à nossa motivação, nosso conforto e vontade de seguir em frente. Por isso, encontre hobbies e atividades que causem aquela sensação de “borboletas no estômago”.

5- Desconecte-se de vez em quando

Cuidado com o excesso de informação. O contato excessivo com notícias e “novidades” pode fazer com que o cansaço mental seja recorrente. Sendo assim, procure desconectar-se pelo menos uma vez ao dia. Isto é, fique determinadas horas longe do celular, da televisão, do computador, etc., e aproveite para interagir com a sua família.

O pior cansaço é o mental

O pior cansaço é o mental, mas ele pode ser minimizado à medida em que você escuta a si mesmo e permite-se encontrar novos caminhos para a sua vida. Não deixe a exaustão guiar a sua rotina e, em casos extremos, não hesite na hora de buscar a psicoterapia. Cuide-se!