‘Cansada de ser enganada’, diz ex-bbb Sol Vega sobre seleção de No Limite

Neste domingo (25), a ex-bbb Sol Vega, também conhecida como Sol Iarnuou, desabafou no Instagram sobre a seleção de No Limite 2021. Sol disse ter passado por diversas etapas da seleção, mas nunca recebeu um retorno da produção do programa.

“Não me falaram nada. Eu só fiz o que eles pediram e eles nem falaram se eu tava fora, que não deu… Eles não têm essa consideração por você”, disse nos stories.

Ela ainda explicou que essa não foi a primeira vez que recebeu um “vácuo” da emissora. Ao tentar participar de uma outra edição do reality, Sol teve a mesma experiência.

“Eu deveria não ter ido, porque eu já passei por isso e tô passando de novo. Uma sensação horrível, porque você faz um monte de planos e de repente você vê que não vai viver aquilo. Cansada de ser enganada”, finalizou.

No Limite estreia no dia 11 de maio e contará com ex-bbbs no elenco. A lista oficial será divulgada durante as propagandas do Domingão do Faustão neste domingo (25).