Cantillo ganha espaço na escalação de Mancini para enfrentar o Peñarol; Xavier e Varanda são cortados

A quarta-feira (28) foi dia de fechar os ajustes e preparos para o duelo contra o Peñarol pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta quinta-feira (29), na Neo Química Arena, às 19h15. Antes dos trabalhos dentro de campo, os jogadores assistiram vídeo com referências do time uruguaio.









Depois da sessão sobre o Peñarol, Mancini realizou treino tático e realizou atividade voltada às bolas paradas, tanto em campo ofensivo, como no setor defensivo. Com o time treinado, fechou a lista com 23 nomes escalados para a partida. A informação é do Globoesporte.com.

Por uma decisão técnica, o volante Xavier não foi relacionado. O jogador foi titular na partida contra o River Plate-PAR, no criticado empate sem gols na estreia da competição continental. Rodrigo Varanda também está fora da partida.

"A partida de amanhã pra gente é uma final. A gente está jogando em casa, temos que saber onde estamos, o tamanho da força que é o Corinthians, e tem que pôr isso dentro de campo, do 1º ao último minuto buscar a vitória em todo o tempo."

O Peñarol chega para a partida diante do Timão após vencer o Huancayo-PER por 5 a 1. O Alvinegro do Parque São Jorge, leva a melhor no histórico de jogos contra os uruguaios. Ao todo, são sete jogos, dos quais o Corinthians venceu três, empatou outros três e sofreu uma única derrota. A equipe do Parque São Jorge já marcou 12 gols no Peñarol e foi vazada oito vezes pelo seu próximo adversário, segundo o portal Gazeta Esportiva.

Contudo, à procura da primeira vitória na Sul-Americana, o Corinthians que entra em campo em Itaquera deve ter a provável escalação: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Camacho e Luan; Gustavo Silva, Otero e Jô.