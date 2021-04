Cantor Del Feliz é assaltado enquanto gravava clipe no Cristo da Barra

O forrozeiro Del Feliz e o produtor que o acompanhava foram assaltados a mãe armada durante uma gravação de um clipe no Cristo, localizado no bairro da Barra, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 8h desta quarta-feira (28). As informações são do CORREIO.

Ao CORREIO, o cantor contou que conseguiu recuperar os equipamentos levados pelos suspeitos pouco tempo depois do assalto. Enquanto o produtor corria atrás dos assaltantes, o forrozeiro encontrou policiais que interceptaram o bandido na altura do hotel Vila Galé, na Ondina.

“Foi um susto. O celular é algo material, que a gente recupera depois, mas o maior medo é a vida, pois você nunca sabe o desfecho de um assalto. Alguém que coloca uma arma na cintura e vai assaltar não tem apego a vida, pois ele sabe que pode matar ou morrer durante o crime”, contou Del Feliz em entrevista ao CORREIO.