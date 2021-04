Cão-robô fiel segue o dono sem uso de controle remoto

A Piaggio, empresa italiana que nos deu a scooter mais famosa do mundo (a Vespa), anunciou a criação de um módulo capaz de transformar um robô de reconhecimento da Boston Robotics, o Spot, em um cão-robô de estimação virtual, que é capaz de rastrear e seguir seu dono de um lado para outro, sem uso de um controle remoto.

Resultado de uma parceria com a empresa norte-americana de tecnologia Trimble, o módulo smart follow da Piaggio foi batizado de PFFTag (Piaggio Fast Forward Tag). O Fast Forward aqui é o nome da empresa de robótica da companhia italiana. O módulo utiliza varredura a laser e sensores do Global Navigation Satellite System (GNSS) para orientar o Guita, nome do “cachorrinho”.

Enquanto a maioria dos robôs, inclusive o próprio Spot, são controlados manualmente por joysticks, o Gita segue o seu humano como se fosse guiado pelo cheiro. Mas, da mesma forma que o robô da Boston Dynamcs, ele consegue liderar pelotões de minirrobôs capaz de transportar utilidades como ferramentas e equipamentos.

Outro importante diferencial do Gita é que ele consegue refazer o seu trajeto. Por ser orientado por satélite, basta você mandar que ele volte para casa, e ele dá meia-volta e retorna pelo mesmo caminho, sem nenhum tipo de supervisão humana. Melhor até do que um pet de verdade, que costuma fazer um charme antes.