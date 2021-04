‘Capaz de enlouquecer’ · .

Em uma trapalhada, Rodrigo (Rafael Cardoso) deixará Júlia (Serena e Vitoria Lovatel) engolir uma moeda em A Vida da Gente. O filho de Jonas (Paulo Betti) correrá para o hospital com a menina. Cheio de remorso, ele ficará uma pilha de nervos à espera do resultado dos exames. “Capaz até de enlouquecer”, confessará o rapaz na novela das seis.

O irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho) se distrairá ao pagar uma conta e não perceberá o interesse da criança por um níquel no folhetim de Lícia Manzo. Desesperado, ele gritará pelo socorro de Manuela (Marjorie Estiano), que sugerirá levar a menina até uma instituição de saúde para fazer um exame de imagem.

Um pediatra explicará que há uma pequena chance de o objeto ter obstruído o aparelho digestivo, o que exigiria uma cirurgia de emergência. “Mas pela carinha dela, pelo jeitinho dela, o pior já passou. E a moeda, se ainda não desceu, vai descer. Mas vamos esperar os resultados da radiografia para poder dar um diagnóstico mais preciso para vocês”, minimizará o médico.

O personagem de Rafael Cardoso não esconderá seu nervosismo na sala de espera em cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta (15). “Se acontecer alguma coisa com ela, eu não vou me perdoar nunca”, lamentará o jovem. “Calma, vai dar tudo certo”, consolará Manuela.

Rodrigo passará por maus bocados até que o profissional de saúde finalmente o chame de volta ao consultório com boas notícias. “Vocês podem ficar tranquilos por que era uma moeda bem pequena e, ao que tudo indica, ela deve descer sozinha pelo aparelho digestivo”, revelará.

“Mas se a Julinha apresentar algum sintoma como dores abdominais ou vômitos, o que às vezes pode acontecer nesses casos, vocês tragam ela aqui para dar uma olhada. A princípio, porém, é só ficar de olho nas fraldas dela”, alertará o clínico.

Aliviado, o bonitão cairá no choro. “Se tivesse acontecido alguma coisa com a minha pequenininha aqui… Eu só tenho a te agradecer, Manu. Se não fosse você para segurar a onda, eu quase enlouquecia”, confessará o sobrinho de Lourenço (Leonardo Medeiros).

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

