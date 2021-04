Capcom anuncia crossover entre Resident Evil e Dead by Daylight

A Capcom anunciou, nesta quinta-feira (15), que Resident Evil terá um crossover com Dead by Daylight. Os detalhes sobre o encontro não foram divulgados, sendo que somente um teaser misterioso foi mostrado.

O resultado desse encontro inusitado será revelada em junho deste ano. Essa é mais uma das ações em comemoração aos 25 anos de Resident Evil.

O diretor Mathieu Côte, da Behaviour Interactive, desenvolvedora de Dead by Daylight, disse que o universo da franquia da Capcom fará parte do universo do jogo multiplayer de zumbis. Em 25 de maio será realizada uma live que deve mostrar as novidades sobre o crossover.

