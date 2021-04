Capcom anuncia The Mercenaries em Resident Evil Village

Em um vídeo vazado pela PlayStation Arabia, a Capcom anunciou que o clássico modo The Mercenaries estará presente em Resident Evil Village. Confira o trailer:

Além do que já conhecemos sobre o modo, em Village ele terá algumas adições a gameplay, além de já estar disponível com o jogo principal, confira a seguir:

The Shop (loja) – nesta versão de The Mercenaries será possível acessar a loja do Duque entre as áreas, possibilitando que o jogador possa comprar armas ou fazer upgrades.

Customização – O jogador terá que pensar em sua estratégia, sabendo que armas levar para cada estágio e como vai customizá-las.

Habilidades – As habilidades poderão aumentar o dano das pistolas, melhorar sua velocidade e até mesmo aumentar sua defesa.

Segundo a Capcom, os últimos estágios do modo The Mercenaries são extremamente difíceis, mas os jogadores serão recompensados ao completar cada um.

