Capgemini Brasil tem vagas de emprego em São Paulo

A Capgemini Brasil tem vagas de emprego disponíveis em São Paulo. Estão divulgadas várias oportunidades concentradas no cargo de Técnico de Infraestrutura. Confira, a seguir, mais orientações sobre as vagas e como se candidatar a uma das chances com carteira assinada!

Capgemini Brasil tem vagas para Técnico de Infraestrutura

Capgemini Brasil tem vagas de emprego destinadas à função de Técnico de Infraestrutura. Foram divulgadas, ao todo, 3 oportunidades disponíveis em São Paulo. As informações referentes às remunerações não foram detalhadas pela empresa, mas alguns benefícios foram citados. São eles:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale refeição;

Vale transporte.

Os principais requisitos para participar do processo de recrutamento são: possuir experiência com Field Services e atendimento a usuários, conhecimentos avançados em informática (Windows, Pacote Office e AD). Além destes, o contratado deve possuir disponibilidade para exercer a função de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, em São Paulo.

Como se inscrever

Os interessados que desejam realizar a inscrição e ter a chance de garantir uma vaga de Técnico de Infraestrutura, devem entrar no site de inscrição e enviar seus currículos para a etapa de triagem da corporação.

Capgemini Brasil: Conheça a empresa!

Sendo referência global dentro do segmento de consultoria e serviços tecnológicos, a Capgemini é uma corporação que aposta na inovação para atender todos os seus clientes e levar transformações digitais para todo o mundo. Contando com um legado de 50 anos, a Capgemini é uma corporação multicultural que opera em mais de 40 países e possui uma equipe com 200 mil funcionários.

Os principais serviços prestados pela empresa são Inteligência Artificial, Transformação Digital, Soluções de Tecnologia, Serviços Digitais, Segurança Cibernética, entre outras. Consulte o site oficial e descubra mais informações sobre a empresa.

Quer saber mais vagas de emprego diárias? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!