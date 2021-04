Capitão diante do Chelsea, Marcelo dá pistas que sua trajetória no Madrid pode estar terminando: “tem muitas coisas rolando”

Nesta terça-feira (27) o Real Madrid enfrentou o Chelsea no estádio Alfredo Di Stéfano, pela primeira partida entre os clubes por uma vaga na final da Champions. O Madrid saiu atrás no placar, logo aos 14 minutos sofreu gol da equipe inglesa e empatou aos 29 min da primeira etapa com gol de Karim Benzema.









Após a partida, Marcelo comentou sobre o duelo e apontou o que travou a equipe merengue: “Começamos com uma ideia, mas nos primeiros vinte minutos não conseguimos colocar em prática. Assim que começamos a fazer o que queríamos, ficou totalmente diferente. Não escolhemos o ritmo do jogo, tivemos que nos adaptar. O Real Madrid não vai deixar de lutar até o final”, afirmou ao TNT Sports.

O jogador brasileiro foi o capitão do Real no duelo, em sua segunda partida na Liga dos Campeões 2020/21. Com a ausência de Mendy, Zidane escalou. Sobre o futuro, Marcelo preferiu não falar, mas afirmou estar vivenciando o presente, na temporada que pode ser a sua última nos blancos.

“Eu estou muito feliz, se tiver alguma coisa sempre vou falar. Estou muito tranquilo. Quero terminar a temporada bem, se possível chegar em outra final, se possível ganhar, quero viver o momento. Estou feliz. Na temporada que vem, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem muitas coisas rolando. Mas minha cabeça é ficar no Real Madrid”, disse Marcelo.”, afirmou o lateral que tem contrato com o Real até junho de 2022. Mendy conquistou mais espaço que o brasileiro. A imprensa espanhola chegou a noticiar um interesse do Monaco em contratar o jogador. A informação é do Globoesporte.com.

A partida de volta entre Real Madrid e Chelsea acontece no dia 5 de maio, no Stamford Bridge. Para carimbar a vaga na final, precisa vencer os Blues. Um empate com dois ou mais gols também dá a vaga ao time espanhol. Um 0 a 0 é favorável ao Chelsea.