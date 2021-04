Características de polivalência chamam atenção de Felipe Conceição, que muda Matheus Barbosa de posição; atleta revela “intensivão”

O Cruzeiro segue em reformulação para a temporada 2021. Uma das esperanças para a Raposa é Matheus Barbosa. O técnico Felipe Conceição vê o profisisonal com características de meio-campista e por isso pediu para que o atleta virasse volante. O jogador aceitou o desafio e contou em entrevista coletiva que tem se dedicado em campo, nos treinos e jogos, tem assistido vídeos e se inspirado em outros atletas que fazem a função de defender e atacar na posição.









“Estou me sentindo bem a cada dia e acredito por isso no crescimento. Estou me adaptando, procurando ver vídeo dos jogadores que jogam naquela função ali para poder participar bastante do jogo tanto na parte ofensiva quanto defensiva. Tanto esses videos quanto os toques que o Felipe Conceição vem me passando, estão me ajudando a crescer”.

Matheus Barbosa começou sua carreira como zagueiro. No entanto, o jogador, que chegou nessa temporada no clube, revelou o trabalho que a comissão técnica está fazendo com ele para que possa se adaptar à função de volante.

Felipe Conceição quer colocar Matheus Barbosa como volante. Foto: Bruno Cantini



“Venho trabalhando todos os dias, sei que não cheguei no meu ideal aqui, uma nova função, um novo estilo de jogo, mas como você disse, venho crescendo a cada jogo. Isso passa muito pela confiança do professor e do próprio grupo. O Felipe tem procurado passar conselhos do posicionamento, de infiltração, tem acreditado no meu potencial. Isso ajudou bastante, tenho me dedicado bastante nos treinos, procurando evoluir a cada treino para quando chegar no jogo aproveitar a oportunidade e conseguir seguir evoluindo e ajudando o Cruzeiro a cada jogo”, concluiu.

Matheus terá a chance de colocar em prática os conselhos do comandante da Raposa nesta quarta-feira (7), a partir das 17h, no estádio Independência contra o Coimbra, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro.