Cardápio dos deuses: aprenda a fazer escondidinho de macaxeira com charque e cocada

Já escolheu o cardápio do fim de semana? Se não, uma boa opção é optar por sabores típicos do Nordeste. A sugestão da Puro Sabor, da marca da M. Dias Branco, é preparar um escondidinho de macaxeira com charque e cocada baiana. Confira:

Escondidinho de macaxeira com charque Foto: divulgação / Puro Sabor

1 xícara (chá) de margarina

1 kg de macaxeira cozida e amassada

2 xícaras (chá) de queijo de coalho ralado

1 xícara (chá) de creme de leite

2 colheres (sopa) de margarina

2 xícaras (chá) de queijo coalho ralado

2 cebolas médias cortadas em tiras

1/2 kg de charque cozida e desfiada

– Misture todos os ingredientes no liquidificador. Unte um refratário com margarina e espalhe o purê uniformemente. Adicione o sal até que fique do seu gosto. Reserve.

Adicione Margarina, cebola, charque desfiada e frite bem. Reserve.

Espalhe o charque sobre o purê, polvilhe o queijo por cima e leve ao fogo para derreter.

Cocada Baiana Foto: divulgação / Puro Sabor

4 xícaras de coco fresco ralado fino

3 pedaços de canela em pau

– Coloque o açúcar e água cozinhando em fogo alto até formar uma calda homogênea. Sem mexer, deixe a panela no fogo até que o conteúdo fique com bastante liga.

– Quando a calda estiver no ponto, retire do fogo e adicione o coco ralado e um pedaço de canela. Logo depois, volte a panela para o fogão e continue mexendo até o ponto de liga estiver parecido com o de bala mole.