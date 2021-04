Carência por Pituca faz Santos abrir conversas para levar meio-campista do Vasco; 85% dos direitos pertencem ao Cruz-Maltino

Ao fim da última temporada, culminando com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, Andrey esteve perto de deixar o Vasco. Precisava respirar novos ares diante de cobranças da torcida e fracassos da equipe em campo. A contratação de Marcelo Cabo, então, mudou o rumo dos fatos. O treinador conversou individualmente com o garoto revelado em São Januário e manifestou seu desejo de contar com ele para 2021.









Por enquanto, Andrey corresponde à confiança, tanto que, diante da ascensão do paraguaio Galarza na equipe, Bruno Gomes foi quem perdeu a posição. Na classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, o camisa 6 iniciou como titular na vitória por 2 a 1 diante da Tombense, em Minas Gerais. O volante marcou, inclusive, o primeiro gol de falta, recurso que vem aprimorando nos treinos.

Andrey tem contrato na Colina até dezembro e oficialmente ainda não há propostas de fora ou de clubes do Brasil. Mas sondagens existem. O colega Bruno Andrade, do UOL Esporte, informa, nesta segunda-feira (12), que o Santos já trabalha para enviar ao presidente Jorge Salgado uma proposta pelo jogador de 23 anos. Obviamente que ainda não há como, até porque o Peixe enfrenta o “transfer ban” junto à Fifa, o que impede o clube de contratar.

A pedido de Ariel Holan, Andrey está na mira do Santos para a sequência de 2021 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Andres Rueda, presidente do Santos, avisou que pretende usar os valores das eventuais premiações da Libertadores para quitar a dívida que tem com o Huachipato, do Chile, por causa de Soteldo. O Peixe depende apenas disso para voltar ao mercado. Mesmo assim, o técnico Ariel Holan coloca Andrey como principal alvo para reforçar o meio de campo, que perdeu Diego Pituca na virada do ano, quando foi vendido ao Kashima Antlers, do Japão.

Oficialmente o Vasco nega qualquer contato por Andrey. O Vasco é dono de 85% dos direitos econômicos do meio-campista, que tem multa rescisória estipulada em 20 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões) para equipes do exterior. O valor para clubes do Brasil não foi revelado pela reportagem.