Carille fala sobre demissão do Corinthians: “Até que seguraram demais”

Nesta segunda-feira, o técnico Fábio Carille, do Al-Ittihad, falou no Arena SBT. E um dos principais assuntos foi sua passagem pelo Corinthians. Na primeira vez que assumiu o time principal, o treinador foi extremamente vitorioso. Na segunda, acabou tendo alguns problemas, e entende que, dentro dos padrões do Brasil, demorou a ser demitido.

“Foram os resultados, eu tive uma sequência de oito jogos sem ganhar. Até que seguraram demais, na verdade, a gente sabendo como é a cultura do futebol brasileiro. Eu via no time do Corinthians um bom time, só que faltando algumas características que poderiam potencializar aquela forma de jogar”.

Fernando Dantas/Gazeta Press

Quando o assunto foi o atual momento vivido pelo clube, o treinador não ficou em cima do muro. Admitiu a dificuldade que será para que o alvinegro se reorganize e crê que serão necessários alguns anos até que tudo esteja bem novamente.

“Para mim, o Corinthians precisa ter a humildade de dar um passinho atrás e colocar a casa em ordem. A maior vitória da gestão do Duílio vai ser melhorar o clube, e para colocar a casa do Corinthians em ordem, não serão só três anos, vai ser muito mais”