Carla Diaz se recusa a participar de doc e não surpreende Karol Conká: ‘É óbvio’

‘A Vida Depois do Tombo’ estreou nesta quinta-feira (29) no Globoplay trazendo a história de Karol Conká, especialmente no processo de reparação dos erros cometidos no Big Brother Brasil 21. Em uma das cenas do doc, Karol reage a informação que Carla Diaz não participaria da produção.

A negativa da atriz, que protagonizou uma das brigas com Karol na casa do reality show, não surpreendeu a rapper. “É obvio, é óbvio que a Carla não viria. Eu magoei muito ela, eu expus ela em uma situação ridícula. Eu fico bem assustada quando eu vejo essa cena, que eu tô gritando com a Carla, humilhando ela […] eu fico desconfortável porque realmente não é a pele que eu me sinto a vontade de habitar, não é esse o estado de espírito do qual eu me orgulho ou do qual eu realmente me encontro a maior parte do tempo. Entendo bastante ela não querer nunca mais olhar na minha cara ou nunca mais falar comigo e tá tudo bem. Eu peço desculpas mesmo, sinto muito”, disse Karol.