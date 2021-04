Carlinhos Maia revela ter enfrentado síndrome do pânico: ‘Ficava me tremendo, não dormia’

Milhões de seguidores, fama, sucesso, contratos milionários e um drama pessoal só revelado agora em detalhes. Com a vida exposta na internet, que também é sua principal fonte de renda, Carlinhos Maia contou que desenvolveu umas “pesada” síndrome do pânico por causa de ataques virtuais.

“Nunca falei disso, inclusive. Tive uma síndrome do pânico pesadíssima logo após meu casamento (ele e Lucas Guimarães se casaram em maio de 2019). Dei uma pirada, de ficar assustado com tudo, de não sair de casa. Quando você recebe muitas críticas, você sempre acha que, em qualquer momento, alguém vai fazer alguma coisa com você. Ficava me tremendo dentro de casa, não dormia, foi uma fase bem ruim da minha vida. Foram alguns meses bem pesados. Perdi 12 quilos”, desabafou Carlinhos ao podcast Inteligência Ltda.