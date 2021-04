Carlo Ancelotti sobre a Superliga Europeia: “Isso é uma piada”

A criação e posterior suspensão da Superliga Europeia nos últimos dias segue sendo assunto no mundo do futebol. Nesta quinta-feira, foi a vez de Carlo Ancelotti, técnico tricampeão da Liga dos Campeões e atualmente no comando do Everton, manifestar sua opinião sobre o assunto. O italiano criticou a proposta, lembrando as diferenças culturais entre Estados Unidos e Europa.

“Minha reação imediata foi que eles estavam brincando, isso é uma piada! É uma piada porque não vai acontecer, é impossível”, afirmou em entrevista coletiva.

“A cultura esportiva na Europa é diferente da americana. Não porque nós estamos certos e eles errados, mas porque a cultura das pessoas é diferente. Nos Estados Unidos, esporte é diferente, esporte é entretenimento. Na Europa, vivemos com mais paixão. Quando crescemos, queremos vencer nossos rivais. Crescemos diferente. Futebol agora é em parte um negócio. Mas nós precisamos considerar ambos os lados”, completou.