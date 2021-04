Carlos Alberto de Nóbrega desiste de Renato Aragão e Marcius Melhem no SBT · .

Carlos Alberto de Nóbrega, 85 anos, tinha grandes planos para seu retorno aos estúdios do SBT, em São Paulo, após 14 meses sem gravar. O experiente apresentador queria levar Renato Aragão e Marcius Melhem para se sentarem no banco do A Praça É Nossa. A pandemia fez ele desistir da ideia. “Infelizmente, não vai dar”, conta.

Nóbrega retomará os trabalhos nesta terça-feira (13) e na quinta-feira (15). Os dias servirão para gravar dois programas em um novo formato. O humorístico sofreu alterações para poder ser feito de acordo com os protocolos de segurança: ganhou dois bancos. Um será exclusivamente para o apresentador. O outro será para os atores, pois a conversa será à distância.

As modificações partiram do próprio veterano, já que ele não aguentava mais ficar longe dos estúdios. Após se curar da Covid-19 e tomar as duas doses da vacina, o comunicador negociou seu retorno com a direção do SBT.

“Eu disse: ‘Eu já tive Covid-19. Se o medo é eu poder morrer, eu já tive Covid-19. Então, vamos começar’. O SBT tem um protocolo rígido que toda a emissora está fazendo e que está dando certo”, explica para o ..

Carlos Alberto de Nóbrega: curado da Covid-19 após internação (Foto: Reprodução/Instgram)

“Cheguei com fatos, e contra fatos não há argumentos. A Eliana, o Celso [Portiolli], o Ratinho e o Fofocalizando estão no ar. Os diretores sabem que o que eles estão fazendo dá uma garantia para nós [apresentadores]. Nas outras emissoras, o Faustão, o Serginho Groisman e a Fátima Bernardes estão fazendo seus programas. Por que eu não posso? Aí, eles não tinham como dizer ‘não'”, observa.

Liberado para gravar, Nóbrega tinha o desejo inicial de fazer uma edição especial de A Praça É Nossa para celebrar sua volta ao lugar que considera sua casa. Em 2020, quando soube da demissão de Renato Aragão da Globo, expressou a vontade de levá-lo para participar de seu humorístico.

O apresentador mudou de ideia por causa da pandemia. Afinal, Aragão é do grupo de risco. “Falei que o Renato ia fazer a Praça. Estava combinado comigo e com ele. Ele vinha um dia na minha inauguração. Mas não tenho como dizer para um homem de 86 anos de idade pegar um avião e vir para São Paulo. Não tenho coragem de fazer isso com um amigo meu”, esclarece.

Pensando em seu retorno, o comunicador entrega que também cogitou levar outros humoristas, como Marcius Melhem, também dispensado da Globo em 2020. “Mas ele não pode por problemas pessoais. Agora, nem eu nem ele queremos mexer nisso. Seria ruim ele vir”, admite. O ex-diretor de Humor da Globo enfrenta batalha na Justiça após denúncias de assédio.

“Eu ia trazer vários convidados para fazer uma coisa bonita na minha volta. Não a minha volta, mas a volta da Praça, que é a minha vida”, completa. Por causa dos protocolos de segurança, o comunicador desistiu da edição especial com convidados.

A Praça É Nossa reformulada

Então, Nóbrega sugeriu fazer o famoso “feijão com arroz”. “Mas bem feito! Vamos botar dois bancos em formato de V, em um ângulo de 120°. O cenário vai ter um bar, que não vai ter freguês. Será só delivery. Tirei o salão de beleza [do cenário], que é para não ter ninguém sentado ali”, adianta. A preocupação da equipe é evitar a circulação de pessoas no local.

“A figuração não vai entrar toda semana. Mas não mandei ninguém embora. Vou fazer um rodízio. É meio demagógico falar, mas Deus sabe que é verdade. Eu e alguns estávamos recebendo rigorosamente em dia durante esses 14 meses, mas muita gente deixou de receber porque é cachê, e isso me deixava muito mal”, lamenta.

A plateia também não estará presente. Os risos serão inseridos depois, na edição. Diante das mudanças em seu humorístico, Nóbrega tem uma carta na manga para o retorno: conseguiu cinco personagens novos. “Que é para o público não dizer: ‘Pô, mas traz a mesma coisa? (risos)”, diverte-se.

A primeira edição inédita de A Praça É Nossa deve ir ao ar em 22 de abril.

