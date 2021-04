Carlos Alberto de Nóbrega já tem data para retomar gravações no SBT; saiba quando · .

Carlos Alberto de Nóbrega, 85 anos, já tem data para retornar aos estúdios do SBT. Afastado há mais de um ano do A Praça É Nossa, o veterano se prepara para o retomar o trabalho. “Tirei até a barba. Sabe porquê? No dia 13 [de abril] estou gravando o primeiro inédito do ano”, anunciou.

O apresentador usou seu Instagram para mostrar o novo visual e comemorar a data em que voltará a pisar no Complexo Anhanguera, localizado em Osasco, região metropolitana de São Paulo. “Vamos começar tudo de novo. Fiquei mais jovem [sem a barba], fala a verdade?”, finalizou em seu vídeo.

A volta de Nóbrega aos estúdios mobiliza o SBT. Ao ., a assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos confirmou as gravações do humorístico. As datas 13 e 15 de abril já foram reservadas para os trabalhos iniciais. O comunicador deve gravar nesses dias.

A direção do SBT decidiu trabalhar no conteúdo inédito seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio e propagação do coronavírus. A comunicação da emissora informa que será tudo “de uma forma diferente”. Por isso, apenas parte do elenco de humoristas da atração foi chamada para se sentar no banco de Nóbrega.

O veterano nunca escondeu sua tristeza por estar longe das câmeras. Ele e os apresentadores com mais de 60 anos da casa pararam de gravar em março de 2020. No ano passado, a empresa retornou aos poucos com suas atrações. O Programa do Ratinho, Domingo Legal e The Noite foram os primeiros a voltar para a grade sem reprises.

“Saber que vou ser um dos últimos a voltar a gravar me deixa muito triste. Realmente, por mais boa vontade que a emissora possa ter em voltar, a Praça vai ser uma das últimas”, lamentou Nóbrega em entrevista para o . em junho do ano passado.

Em janeiro último, ele revelou que havia encontrado uma maneira de matar a saudade do SBT. A emissora tem uma agência bancária para seus funcionários no Complexo Anhanguera, e ele usava isso como desculpa para visitar a empresa.

“Às vezes, eu vou escondido até lá. Só que eles não podem saber (risos). A primeira vez que eu fui, foi para ir ao banco. Fui pegar dinheiro. Liguei para minha gerente, e ela me esperou no estacionamento. Quando entrei e vi aquilo vazio, comecei a chorar”, confessou para a Jovem Pan.

Em março, Nóbrega venceu o coronavírus. O experiente apresentador ficou dez dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A mulher, Renata Domingues, e o filho João Victor, também foram infectados e se recuperaram da Covid-19.

O humorista tomou a vacina contra Covid-19 em 10 de fevereiro. Mas, após ver mulher e filho doentes, ficou em alerta em relação à sua saúde e se internou por precaução. Agora curado, ele começa a trabalhar em seu retorno ao SBT.

Confira publicação de Carlos Alberto de Nóbrega: