Carlos Alberto diz que ‘hoje pode falar’, abre o jogo sobre Corinthians x Inter de 2005 e zoa colorados: ‘Quero que se f***’

Carlos Alberto é um dos maiores principais personagens do futebol brasileiro no século XXI. Em campo, sempre protagonizou grandes jogadas e foi importante em muitos títulos. Após pendurar as chuteiras, ficou marcado por não ter papas na língua.

Em entrevista ao canal do Youtube Camisa 21, o meia voltou a falar sobre o Brasileirão de 2005 e o título conquistado pelo Corinthians, seu então clube. Ele admitiu pênalti de Fabio Costa em Tinga, mas mandou um recado para os torcedores do Internacional.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“O choro é livre. Discute com a CBF. Não (foi título estranho). Quero que se f***. Vencemos todos os jogos que voltaram. Ganhamos no campo, equipe que joga um futebol espetacular. Quem acha que foi roubado, o choro é livre. Vai na CBF e discute lá”, disparou Carlos Alberto.

play 1:25 Atacante foi apresentado no clube gaúcho nesta sexta-feira após se desligar do Shakhtar

“Não foi (um) pênalti. Foram dois pênaltis. Hoje eu posso falar”, completou.

Sobre o protagonista alvinegro no lance, o goleiro Fabio Costa, Carlos Alberto tem boas histórias. E contou o que deixava o companheiro irritado.

“Ele é um dos mais (doidões que joguei). Odiava uma cavadinha nele no treino. Ele apelava”, finalizou.