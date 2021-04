Carlos Belmonte confirma renovação de Rodrigo Nestor e revela multa rescisória; jovem recebe valorização salarial

O São Paulo está próximo de encerrar uma verdadeira novela nos bastidores. Após uma série de idas e vindas, o clube deve anunciar em breve a renovação contratual de Rodrigo Nestor. Uma das grandes joias formadas na base do clube, o meio-campista, de 20 anos, estava em reta final de contrato no Morumbi e será valorizado.









Com vínculo somente até novembro de 2021, Rodrigo Nestor já poderia assinar, no mês de maio, um pré-contrato para se despedir de graça. Muito próxima de ser confirmada oficialmente, a renovação trará um aumento salarial ao meia, que receberá valores semelhantes a outros jovens promovidos recentemente. Além disso, a multa rescisória irá proteger o São Paulo no mercado.

“Está muito perto de renovar, faltavam alguns detalhes, estava finalizando algumas questões pequenas. No máximo até amanhã ou segunda-feira vai renovar. Está indo para o patamar dos meninos que subiram, uma política que a gente está fazendo“, afirmou o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte.

Nestor: renovação encaminhada (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Flickr do São Paulo / Divulgação)



“A multa para o mercado nacional é R$ 180 milhões e para o internacional, 40 milhões de euros (cerca de R$ 270,42 milhões na conversão atual)“, completou o dirigente em entrevista ao programa de rádio “Estádio 97”. Jogador da geração 2000, Nestor foi promovido no ano passado pelo então treinador Fernando Diniz.

O novo contrato do meia terá duração de quatro temporadas e o salário, conforme o jornalista Jorge Nicola, será de cerca de R$ 130 mil. Em termos de comparação, os jovens Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes, há mais tempo entre os profissionais, recebem entre R$ 150 mil e R$ 170 mil.