Carrefour abre vagas de emprego em São Paulo; veja cargos

O Carrefour abre vagas de emprego para toda a região de São Paulo! São várias oportunidades anunciadas para o estado, e aqueles que estão desempregados podem encontrar as orientações necessárias aqui, para se candidatar a uma vaga de sucesso! Veja todas as informações para se inscrever!

Carrefour abre vagas de emprego em São Paulo

A rede de supermercados Carrefour está divulgando 12 oportunidades de emprego na região de São Paulo! São várias vagas anunciadas com benefícios! Dentre eles, estão assistência médica, odontológica, participação nos lucros ou resultados, home office, previdência privada, refeitório, vale-transporte e outros.

Analista de Estudos de Mercado Pleno;

Analista de Projetos e Obras Pleno;

Analista Sênior – Contas a Receber;

Analista de Riscos Pleno;

Analista de Controles Internos Jr;

Analista de Controles Internos Sênior;

Coordenador Financeiro;

Analista Financeiro Pleno;

Analista de Informações Gerenciais Sênior;

Desenvolvedor Sênior (Full Stack).

A qualquer momento, as vagas podem ser alteradas em razão da contratação imediata dos profissionais que já se candidataram.

Como se inscrever

Na página de inscrição, os interessados podem obter mais informações sobre cada uma das funções disponíveis, bem como critérios exigidos. A partir do site e da escolha da oportunidade desejada, os candidatos podem efetuar a candidatura, cadastrando currículo atualizado!

Lembre-se que é muito importante manter o documento curricular atualizado, com todas as informações necessárias para que a empresa o convoque à entrevista!

Quer ficar por dentro de todas as vagas de emprego da semana? Acompanhe as atualizações diárias aqui, no Notícias Concursos!