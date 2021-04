Carrefour, Ambev e outras abrem mais de 450 vagas de emprego no país

Grande oportunidade. Acontece que em torno de 450 vagas de emprego estão abertas para profissionais e estudantes de diversos setores em empresas privadas. No momento, há diversas empresas com o objetivo de contratar ou recolocar funcionários e/ou estagiários em todas as regiões do Brasil.

Por conta disso, e a fim de auxiliar na sua busca por novas oportunidades no mercado de trabalho, preparamos uma lista com diversas vagas de emprego no país. Separamos oportunidades na Ambev, Carrefour, entre outras empresas.

No Carrefour, as inscrições no Programa de Estágio Carrefour 2ª Turma seguem abertas e serão recebidas até o domingo, 18 de abril. Para participar da seleção, os estudantes, de qualquer área, deverão ter formação prevista entre dezembro de 2022 até dezembro de 2023. Além disso, os estudantes deverão estar estudando no período noturno.

Já na Ingredion, empresa global líder em soluções de ingredientes de origem natural, oferece oportunidades com inscrições abertas também em seu programa de estágio. São oferecidas nada menos que 23 vagas em diferentes cidades do Brasil, entre elas São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP), Alcântara (MA), Balsa Nova (PR) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

Paraemprego, a Digisystem, companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas, como parte do processo de transformação digital do seu setor de Recursos Humanos, oferece nada menos que 41 novas vagas para área de tecnologia. As oportunidades são para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Por fim, uma grande oportunidade está sendo aberta pela Ambev. Acontece que a empresa liberou mais de 400 vagas em diversas áreas e cargos diferentes. Além disso, a empresa conta também com outros seis programas de estágio, trainee e MBA.

As oportunidades oferecidas pela Ambev são para diversas cidades do país, como, por exemplo, Jaguariúna, Ilhéus, Foz do Iguaçu, São Paulo, Suzano, Manaus etc.