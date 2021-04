Carros com maiores altas de preço em 2020.

Eventualmente com o avanço da pandemia, o setor automotivo foi um dos que mais sentiu o impacto. Além da queda de demanda que se viu no começo, outros problemas surgiram dentro da produção, o que influenciou nos custos e, por consequência, no preço desses carros.

Isso significa que a alta do dólar, a falta de peças para os carros, bem como algumas mudanças no mercado consumidor, fizeram com que veículos vendidos no Brasil apresentassem reajustes importantes.

O ritmo de produção de carros passou a desacelerar, tanto quanto pela baixa demanda quanto pela falta de matéria-prima, que começou a ficar cada vez mais escassa. Ao passo que é certo que alguns veículos acabariam sentindo ainda mais esses impactos que outros.

Os carros que mais tiveram aumento de preços

Nesse meio tempo a CNN Brasil Business, divulgou uma lista com alguns carros que tiveram os maiores aumentos de preço durante o ano de 2020. O período de análise considerado foi de março do mesmo ano até março de 2021.

Conforme a lista de maiores altas nos preços de carros em 2020, teve veículo que chegou a subir mais de 50%, como foi o caso do Toyota Prios, que passou de pouco mais de R$ 128 mil para quase R$ 185 mil em dezembro de 2021.

O Toyota Camry 3.6 V6 também foi outro exemplo que chegou a essa marca. Em janeiro de 2020 seu preço era de cerca de R$ 206 mil. Em dezembro de 2021 ele chegou a marca de quase R$ 310 mil.

Com um aumento um pouco menor, o Peugeot 208 Allure 1.6 estava custando pouco mais de R$ 66 mil no início do ano passado e se alavancou ao patamar de quase R$ 91 mil em dezembro. O carro teve um aumento de preço de mais de 37%.

O Chevrolet Montana 1.4 LS passou de quase R$ 55 mil para cerca de R$ 75,5 mil. Com um aumento de 36,78%, ele assumiu a quarta colocação no ranking da CNN de carros com maior crescimento de preços.

Para fechar o Top 10, a CNN colocou os seguintes carros e suas respectivas altas de preço:

Toyota RAV4 SX Hybrid – 36,75%;

Volkswagen Jetta 1.4 Comfortline – 32,36%;

Chevrolet S10 LT 2.5 flex AT – 29,05%;

Nissan Versa Exclusive – 28,81%;

Mitsubishi L200 Sport GLS – 28,48%;

Peugeot 3008 – 26,45%.

A carga tributária sobre o preço dos automóveis

Vale ressaltar que a composição dos preços dos carros acaba apresentando também a inclusão dos impostos, que por sua vez, também pesam no bolso do consumidor.

Só para se ter uma ideia, em uma matéria da CNN Brasil publicada no dia 14 de março de 2021, através de dados da consultoria BDO, apontou-se que o peso dos impostos sobre o preço de um carro pode chegar até 43%.

Se o veículo tiver um motor 1.0, então o aumento de preço será de 36,53% na comparação com o valor sem considerar os impostos. Carros com motor entre 1.0 e 2.0 podem ter uma carga de impostos em que a diferença de preço chega a 43,13%.