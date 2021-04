Cartão Banco Inter libera saque de até 90% do limite; Veja como fazer

Mais uma vez, o Banco Inter chegou com novidades. Agora, os usuários do cartão de crédito do banco digital podem sacar até 90% do seu limite em espécie. A finalidade do novo serviço é atender os clientes que buscam recursos extras emergenciais, sem que precisem recorrer a empréstimos.

No entanto, a novidade só está liberada, até o momento, para os usuários que possuem o cartão de crédito consignado da fintech. O serviço é destinado especificamente para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Serviço Social (INSS) e servidores públicos.

Em relação as taxas de juros, a empresa afirma que são as menores do mercado, visto que o pagamento da fatura é debitado automaticamente do benefício do segurado ou servidor. Desta forma, o saque pode ser feito por pessoas negativadas ou com score baixo.

Para os interessados em resgatar o dinheiro do limite, basta acessar o aplicativo do banco digital ou ir até um caixa eletrônico da rede Banco24Horas e selecionar a opção de saque limite de crédito.

Além dessas vantagens, o serviço consignado da fintech é isento de anuidade e não possui cobrança nas consultas ao SPC e Serasa para a concessão.

Banco Inter oferece função de pagamento da fatura do cartão via Pix

O Banco Inter também lançou recentemente a opção de pagamento da fatura do cartão de crédito usando o Pix. A versão mais atualizada do aplicativo já oferece este serviço.

O Pix é um sistema de transferências instantâneas, criado pelo Banco Central (BC) em 2020. Com a ferramenta, o consumidor consegue fazer pagamentos ou recebe-los 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Esta novidade do banco digital permite que os clientes usam o cartão de crédito paguem suas faturas via Pix. Ao efetuar o pagamento através da ferramenta, o limite do cartão é liberado imediatamente. Além disso, a opção garante o repasse de cashback acumulado em até sete dias.