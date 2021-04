Cartão de Crédito Digio com anuidade zero; veja como solicitar

Com as propostas do mercado voltadas para a praticidade e rapidez do cotidiano, o cartão de crédito Digio vem sendo uma boa aposta em termos de taxas de juros e anuidade zero. O principal concorrente da Nubank, empresa que ganhou destaque nas mídias sociais com propostas inovadoras e atraentes.

Em resposta ao sucesso da Nubank, o Banco CBSS cujos acionistas são o Bradesco e o Banco do Brasil, lançou o Digio um cartão de crédito internacional e totalmente controlado pelo aplicativo próprio disponível para Android e iOS.

Vantagens do Cartão de Crédito Digio?

Com o diferencial de controle financeiro a qualquer momento e em qualquer lugar a distância de um toque, todo o cartão Digio é acessado online pelo aplicativo próprio. Acesso ao limite disponível e data de vencimento da fatura, além de contar com um suporte de atendimento via chat no próprio app.

A corporação oferece a ausência de tarifas de emissão ou utilização e anuidade, e traz o diferencial de não precisar de convite para aderir ao Digio. Não exige comprovação documental de renda e tem um dos menores juros em caso de atraso.

Como solicitar o cartão de crédito Digio?

O cartão da empresa não conta com o sistema de convites para conseguir adquirir o serviço basta que você tenha acima de 18 anos, baixar o aplicativo Digio no seu smartphone e preencher a proposta, que será analisada e poderá ou não ser aprovada.

Não é necessário ter conta em nenhum banco e nem comprovação de residência. Sua solicitação será analisada e poderá ter a resposta em até 15 dias, se for aprovada seu cartão de crédito chegará ao prazo de 15 dias úteis no endereço cadastrado.

Disponível com a bandeira Visa Internacional, aceito em 24 milhões de lojas físicas e virtuais o Digio vem ganhando espaço entre os brasileiros e promete causar um grande desenvolvimento no campo de cartões de crédito.