Cartão de crédito do Nubank tem limite estabelecido pelo cliente

O Nubank está oferecendo um cartão que permite que o cliente defina seu próprio limite. A ferramenta é uma espécie de cartão pré-pago destinado principalmente aos cidadãos que se encontram negativados ou com score baixo na Serasa.

Para liberar o limite desejado, o usuário deve depositar na conta em que é titular da fintech o valor que será transformado em crédito. Depois que a quantia se converter em crédito no novo cartão, poderá ser usado normalmente em compras presenciais ou online, a vista ou parcelada.

Este serviço traz algumas vantagens ao cliente. Além de permitir assinaturas que só são autorizadas com pagamento pelo cartão de crédito, o banco digital afirma que se o uso da ferramenta for frequente o cliente terá uma grande possibilidade de adquirir um cartão de crédito comum da instituição.

Não usou todo o limite? É possível resgatar

Quando o cliente não usa todo crédito depositado na conta para o cartão é possível resgatar o dinheiro que restou após o pagamento da fatura. Todo processo é feito por meio da NuConta, disponível para Android e iOS

Por exemplo, caso o cliente deposite R$ 200 para a função de crédito no cartão, mas no final do mês utilizou apenas R$ 150, é possível resgatar os R$ 50 restantes. No entanto, o limite do cartão volta a zero.

O pagamento não é automático

O pagamento não é automático, ou seja, o valor que foi adicionado a conta não pagará a fatura no final do mês de maneira instantânea. Para isso, o usuário precisa pagar a fatura da mesma forma que um cartão comum.

A fintech aconselha que o cliente não utilize o dinheiro da conta para quitar a fatura, pois quando se faz isso, o limite do cartão retornar a zero para o mês seguinte.

Como pedir o novo cartão de crédito

Até o momento, o recuso só está disponível para alguns correntistas. Dessa forma, caso a opção esteja disponível, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo do Nubank e clique em “Adicionar limite”; Escolha o valor que deseja adicionar como limite do cartão conforme o saldo na NuConta; Após ler e aceitar os termos e condições do serviço, confirme a transferência com a sua senha de 4 dígitos.

Com o processo finalizado, o limite do cartão pré-pago será liberado em alguns segundos. Se o cliente já possui um cartão de débito da Nubank, basta habilitá-lo para crédito.

Por fim, vale mencionar que a nova modalidade de cartão não tem taxas, anuidade ou tarifas de manutenção, como o serviço comum oferecido.

