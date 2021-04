Cartão de Crédito Sem Anuidade e Seu Controle

Cartão de crédito sem anuidade e o planejamento financeiro

É possível ter um cartão de crédito sem anuidade (de preferência) e ainda controlar suas finanças? Certamente é. Porém, para isso, é indispensável que analise alguns pontos que permitem esse controle. Dessa forma, poderá tornar o seu cartão de crédito conveniente e vantajoso, desde que usado de forma correta.

O cartão de crédito precisa ser utilizado de uma forma consciente, por isso, ele precisa fazer parte de um planejamento financeiro estratégico. É um hábito comum do brasileiro utilizar o cartão de crédito para parcelar compras e em seus gastos mensais.

No entanto, infelizmente o número de inadimplentes tem crescido muito e o cartão de crédito é apontado como um dos principais vilões da vida financeira.

Todavia, talvez esse título não seja tão justo, já que vilão mesmo pode ser o seu hábito. Muitos cartões de crédito oferecem descontos, parcerias, cashbacks. Busque por esse tipo de vantagem oferecida para o consumidor.

Organização financeira

A manutenção das finanças é fundamental para que possa planejar e organizar seus planos de vida. Por isso, controle seus gastos fixos de variáveis. Já que essa é a base de qualquer controle financeiro.

Planejamento financeiro do cartão

É importante que controle os gastos dentro do cartão de crédito, já que esse controle permite que saiba exatamente o valor a pagar no fechamento da fatura.

Assim sendo, evita surpresas desagradáveis. Algumas pessoas acabam diminuindo o próprio limite através da ferramenta do aplicativo que permite o controle do limite.

No entanto, só libere novamente o limite quando virar a data de fechamento do cartão. Esse é autocontrole em muitos aspectos, porém, contribui para que mude seus hábitos.

Parcelar todas as compras

Parcelar as compras pode até ser uma estratégia, principalmente para adquirir um produto caro. No entanto, quando você parcela compras de valores baixos, a tendência é que você perca o controle porque entende que são valores baixos.

Assim sendo, se permite gastar muito mais. Por isso, prefira comprar à vista, parcelando apenas objetos mais caros. Além disso, programe esse parcelamento dentro de um planejamento financeiro.

Prefira cartão de crédito sem anuidade

As fintechs mudaram a forma como funciona o cartão de crédito no Brasil. Atualmente, são muitas as opções para que você possa ter um cartão de crédito sem anuidade.

Por isso, negocie a anuidade do seu cartão no seu banco tradicional. No entanto, caso eles sejam irredutíveis, um cartão sem anuidade pode ser uma opção.

Verifique essa troca, certamente faz bastante diferença dentro de um planejamento financeiro, esse valor referente a anuidade ao final de um determinado período.