Entenda o cartão de crédito sem anuidade para negativado do Nubank

O Nubank lançou em fevereiro de 2021 uma função que promete inovar o mercado de cartão de crédito sem anuidade, é uma espécie de cartão de crédito para negativados. Veja como funciona!

O Nubank é o cartão de crédito sem anuidade preferido do Brasil, sendo referência nessa modalidade. Sendo assim, a fintech lançou uma novidade no mercado, um cartão de crédito para negativado.

No entanto, não funciona exatamente como um cartão de crédito com o limite aprovado pela própria instituição, sendo assim, o cartão de crédito sem anuidade para negativados se trata de um limite pré-aprovado. Dessa forma, o usuário insere valores para que possa utilizá-lo na função crédito.

Participação ativa em programas que requerem crédito

Muitas pessoas possuem dificuldades para ter o seu cartão de crédito aprovado, por isso, a ideia é facilitar o acesso ao crédito. Haja vista que embora não se refira a um crédito tradicional quando pensamos na modalidade de cartão de crédito, é uma maneira de o usuário participar ativamente de situações em que é necessário ter um cartão de crédito como assinaturas, clubes etc.

Segundo informações da própria instituição Nubank cerca de 61 milhões de brasileiros tiveram algum tipo de restrição em seu CPF em 2020, por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Já que a pandemia impactou negativamente no mercado de forma geral. Sendo assim, essa população ficou restrita para contratar algum tipo de crédito ou fazer compras parceladas.

Por isso, a ideia de cartão de crédito sem anuidade para negativados é viabilizar esse fluxo para que o usuário possa obter um crédito. Ao passo que se organiza financeiramente. Dessa forma, o usuário vai criando um histórico positivo, facilitando seu crédito quando conseguir pagar as suas dívidas.

Adicionar o limite e construir histórico financeiro

É muito simples ativar essa função. Basicamente, o usuário tem o limite pré-aprovado e direciona recursos da sua conta Nubank através do aplicativo, através da função” adicionar mais limite”.

Segundo um exemplo oficial do Nubank, se uma pessoa deseja ter R$200 para usar na função crédito, ela transforma R$200 de sua conta em limite do cartão. Esse valor é liberado imediatamente para uso no crédito. Por isso, esse é um cartão de crédito sem anuidade para negativados.

Se essa pessoa fizer uma compra de R$150, parte do dinheiro fica separada e seu novo limite disponível passa a ser R$50. Dessa maneira, o cliente constrói um histórico de crédito, o que pode direcioná-lo futuramente para ter um limite de cartão de crédito convencional.