Cartão de Crédito sem Anuidade: Quais são as opções e Cashbacks

Opções de cartão de crédito sem anuidade

Um cartão de crédito sem anuidade é uma tendência do mercado financeiro que se tornou uma comodidade para o cliente. Por isso, trouxemos algumas opções de cartões de crédito sem anuidade. Bem como, alguns programas de cashbacks. Confira!

Cartão de crédito Méliuz

Esse cartão de crédito sem anuidade é emitido pelo banco PAN, além de oferecer dinheiro de volta em todas as compras por conta de seu programa de cashback.

Sendo assim, o cartão Méliuz devolve 0,5% de cashback em faturas acima de R$ 750,00 e 0,8% nas faturas a partir de R$ 1.500,00. Outro ponto interessante desse cartão é o retorno em dinheiro, pois, ao acumular R$ 20,00 em créditos, é possível transferir o valor para a conta corrente.

Next

O banco digital Next possui um cartão emitido pela bandeira Visa e sem anuidade. No entanto, não possui um programa de acúmulo de pontos, ao passo que há possibilidades de adesão a plano de serviços com cobranças mensais que podem ser interessantes aos clientes.

O Next ainda possui um programa de doações para diversas causas. Conforme consta no site do cartão:

Com next + Visa Causas, fazer o bem é tão fácil quanto usar o seu cartão: a cada compra no débito ou crédito, você gera uma doação para causa que escolher, sem pagar nada a mais por isso.

Caixa Sim

O cartão Caixa Sim é livre de anuidade. Sua solicitação é facilitada para clientes da Caixa Econômica Federal.

No entanto, é um cartão emitido para não clientes da CEF. Não há programas de recompensas, porém, é um cartão emitido pela bandeira Visa e facilmente gerenciado pelo aplicativo.

Cartão de crédito Pag Bank

O cartão de crédito Pag Bank oferecido para os clientes da conta digital da UOL, não possui anuidade e é emitido pela Bandeira Visa internacional não acumula pontos, Porém possui alguns benefícios interessantes como o pagamento por aproximação além de ser facilmente gerenciada pelo aplicativo.

Original

Os cartões de crédito da bandeira Mastercard do banco Original são bastante variáveis. No entanto, há uma opção sem anuidade que oferece um programa de cashback.

Sendo assim, é possível receber 0,15% dos gastos de volta desde que não ultrapasse o valor de R$ 1.499,99. Já para o cliente que gastar mais do que esse valor, a devolução é de 3%. No entanto, o cartão sem anuidade do Banco Original está atrelado a abertura da conta no aplicativo da fintech.

Por isso, é importante analisar seus benefícios e recompensas para solicitar o cartão que melhor atenda suas necessidades.