Cartão do Nubank permite que crédito seja adicionado

Algumas pessoas ao solicitarem um cartão de crédito a uma instituição financeira não conseguem ser aprovados. Em muitos casos, essas pessoas estão com o nome negativado devido a um histórico financeiro negativo. No entanto, o Nubank está oferecendo um cartão que pode atender esse público.

A adesão a ferramenta é efetuada quando o cliente deposita uma certa quantia na conta em que é titular na fintech. Dessa forma, se o usuário quiser um limite no valor de R$ 500 no cartão de crédito, ele deve adicionar a conta o valor correspondente ao desejado. Assim que o dinheiro é depositado, é convertido imediatamente a crédito no cartão.

Vale ressaltar que os depósitos podem ser feitos a qualquer momento, quantas vezes quiser, até obter o limite desejado na ferramenta do Nubank.

Qual a principal vantagem do cartão?

Muitos consumidores questionam essa modalidade de cartão, tendo em vista que o valor que será depositado e convertido em crédito já está em mãos. No entanto, em algumas ocasiões o uso de um cartão de crédito é obrigatório, como em assinaturas de TV ou compras pela internet.

A aprovação de um cartão de crédito comum, para pessoas negativas ou com score baixo na Serasa e SPC pode ser mais difícil. Devido a isto, o cartão de adicionar limite do Nubank é uma ótima opção.

Além disso, caso o limite depositado na ferramenta não seja usado totalmente, é possível resgatar o valor que restou após as compras do mês, e vencimento da fatura. O cartão ainda está em fase de testes e em breve será liberado para o público interessado.