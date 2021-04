Cartola diz que Vasco foi mal-tratado pelo Flamengo, e Galarza provoca Gabigol

Nesta quinta-feira, o Vasco venceu o Flamengo por 3 a 1 no Clássico dos Milhões pelo Campeonato Carioca e provocações não faltaram.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Durante os 90 minutos da partida, o atacante rubro-negro Gabigol se envolveu em uma troca de provocações com dirigentes cruzmaltinos. Após o jogo, o meia Galarza foi às redes sociais para devolver as provocações do camisa 9 e cutucar o rival.

Em uma postagem em seu stories do Instagram, o meia paraguaio repostou um vídeo do momento em que Gabigol provocou os dirigentes vascaínos e adicionou a legenda “tá muito fraco irmão”. Alguns minutos depois, Galarza deletou a publicação.

Pelo Twitter, o vice-presidente de comunicações do Vasco, Danillo Bento, reclamou do tratamento dado pela diretoria flamenguista aos vascaínos que estiveram presentes no Maracanã.

“O Flamengo catimbou. Mudou dia do jogo, atrasou a nossa preparação, quis ganhar de véspera. Tratou mal nossa delegação, colocou no camarote isolado e longe de tudo, fechado e sem ar, com água quente pra beber. Entupiu de credenciais pra eles, colados no campo”, tuitou.

“Mas com a bola rolando o Vasco mostrou que jogo se ganha na bola. Sangue nos olhos e vontade de vencer! Esse é o Vasco que aprendemos a amar e essa vai ser a pegada sempre! Vasco!”, completou.