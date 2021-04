Cartolouco comemora ‘estreia’ no profissional e avisa: ‘Já estou em contato com alguns clubes’

Cartolouco não chegou a entrar em campo na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Resende neste sábado, o que irritou diversos internautas. Mesmo assim, o youtuber comemorou em suas redes sociais ter participado de uma partida profissional de futebol. O jornalista afirmou estar muito grato e ter feito algo “muito maior do que jogo futebol”.

– Gente, estou muito contente! “Ah, cê não jogou”, óbvio que eu joguei, relacionado filho, entendeu? Óbvio que eu queria ter entrado em campo, vocês também queriam mas acho que a gente conseguiu juntos uma coisa do que jogar futebol. Mostrar o que é o futebol de verdade, os clubes pequenos, os jogadores que ralam tanto. Acho que isso tem um valor tão grande e tão bonito – comemorou o youtuber em seus Stories do Intagram.

– Eu virei um jogador profissional agora, eu disputei um jogo profissional. Primeiro youtuber da história do mundo. Só agradeço a vocês, foi uma experiência muito legal. Agradecer ao Resende também, à comissão técnica, aos jogadores. Que dá hora que foi essa experiência. E o pai vai voltar, já tô em contato com alguns clubes aí – concluiu Cartolouco em seus stories.

Lucas Stabko também publicou uma foto com a camisa que vestiu no banco de reservas assinada pelos jogadores do Resende. Na postagem, Cartolouco agradeceu pela oportunidade e disse ter cumprido sua missão.

Veja abaixo a postagem original de Cartolouco.