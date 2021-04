Rodrigo (Rafael Cardoso) não vai mais perder tempo depois de assumir a paixão que nutre por Manuela (Marjorie Estiano) em A Vida da Gente. O rapaz declarará todo o seu amor à irmã de Ana (Fernanda Vasconcellos), a beijará e ainda a pedirá em casamento. “A gente já tem uma família, não tem? Agora só falta construir uma casa juntos”, disparará o galã da novela das seis.

O folhetim de Lícia Manzo avançará no tempo para mostrar o aniversário de três anos de Júlia (Serena e Vitoria Lovatel). Depois da festa, o filho de Jonas (Paulo Betti) chamará a banqueteira para tomar uma cerveja e, aproveitando-se dos efeitos do álcool, encontrará coragem para abrir o coração.

O rapaz confessará que passou a admirar Manuela por ter lhe estendido a mão em um momento difícil e aceitado criar a sobrinha ao seu lado. Ele também afirmará que se tornou uma pessoa melhor graças à companhia dela, antes de puxar a amiga de Alice (Sthefany Brito) para um longo beijo.

A troca de carinhos será interrompida por Iná (Nicette Bruno), que chegará ao jardim com Júlia no colo. “Eu tentei convencer essa menina a esperar vocês lá em casa, mas quem aguenta? Ela disse que ainda é aniversário dela e quer ficar com a mãe e o pai. Além disso, eu tenho que ir agora. Eu combinei com o Laudelino [Stênio Garcia], e ele já deve estar me esperando”, dirá a aposentada.

Rodrigo decidirá esticar a noite e levar a família para dar uma volta pelas praças de Gramado, na serra gaúcha. “Sabe o que a Júlia me perguntou agora? Se a gente estava namorando”, revelará a filha de Eva (Ana Beatriz Nogueira) durante o caminho.

“E a gente está?”, perguntará o arquiteto interpretado por Rafael Cardoso. “Eu acho que sim”, responderá a cozinheira, ainda um pouco sem graça nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (19).

Ele, então, pegará a jovem de surpresa. “Casa comigo. Isso mesmo que você ouviu. Casa comigo? A gente já tem uma família, não tem? Agora só falta construir uma casa juntos”, vai propor o irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho), na lata.

