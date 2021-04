Casa da Liga dos Campeões no Brasil, TNT Sports pode contar com Libertadores a partir de 2023

A principal casa da Liga dos Campeões na TV fechada, a TNT Sports, pode contar com mais uma competição continental a partir de 2023. A empresa dona do canal e plataforma de streaming – e que conta com sedes no Brasil, Chile e Argentina – estuda negociar para contar a Libertadores em sua programação. As informações são do Uol.

De acordo com o portal, a Warner pretende entrar na disputa a partir do primeiro semestre de 2022, quando a Conmebol renovará os vínculos de transmissão da competição. Atualmente, a Disney é a principal detentora na TV fechada, assim como o SBT adquiriu a Liberta em 2020.

A ideia da emissora é contar com a competição sul-americana e fazer como tem sido feito com a Liga dos Campeões: além da transmissão, a TNT conta com conteúdos especiais, ampla divulgação do produto nas redes sociais e programas exclusivos sobre a liga.

A intenção da empresa WanerMedia é investir na América do Sul e México, para conquistar o público esportivos dos países. No Brasil, porém, os negociantes terão de enfrentar a atual dona dos direitos, a Disney, que não prevê se desfazer de seu carro-chefe continental.