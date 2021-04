Casa Verde e Amarela é lançada com financiamento e taxas especiais

O novo programa habitacional Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida, já está ativo e oferece boas condições para que o cidadão de baixa renda adquirir sua casa própria.

Os interessados em comprar um imóvel devem apresentar uma renda de no máximo R$ 7 mil, possibilitando a contratação de um financiamento com o auxílio de uma construtora ou outra instituição vinculada ao programa pela Caixa Econômica Federal.

Valor da renda para inclusão no programa

Faixa 1: Possibilita a aquisição de um imóvel financiado pela Caixa Econômica com taxas de juros de até 4,75% ao ano. Nesta faixa, também há subsídios de até R$ 47.500,00 conforme a renda e região em que reside o solicitante, além de contar com o prazo de 30 anos para quitar a dívida;

Faixa 2: Disponibiliza subsídios de até R$ 29 mil, também com base na renda e localização do imóvel;

Faixa 3: Concede taxas de juros atrativas e condições especiais que devem ser aplicadas segundo cada situação.

De acordo com a análise das faixas, cabe ao cidadão interessado optar em pagar a entrada por conta própria ou com a ajuda de alguma entidade. Para isso, basta fazer uma simulação para entender todas as condições, bem como os direitos adquiridos. Dessa forma, será possível obter todas as regras para entregar a documentação necessária para a instituição financeira responsável.

A Caixa fará uma análise do cadastro e informará ao solicitante a possibilidade de adquirir ou não o imóvel escolhido. Se o pedido for aprovado, a instituição financeira concederá todas as informações e condições para dá continuidade ao processo de contratação.

O novo programa estipulou novos critérios em relação aos repasses realizados pelas empresas que controlam os financiamentos e subsídios para o banco. Assim, a empresa que foi contemplada com uma taxa de 1% em 2020, passará a receber apenas 0.5%.

Vale mencionar que, as taxas de juros podem ser alteradas de acordo com cada região. Sobre isso, as regiões Norte e Nordeste serão contempladas com taxas reduzidas em relação a outras regiões.