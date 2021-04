Casada com irmão, Sarai se nega a dormir com faraó e compra briga feia · .

Casada com o irmão, Sarai (Adriana Garambone) se negará a dormir com um faraó e comprará uma briga feia em Gênesis. Nos capítulos da próxima semana, um rei egípcio se encantará pela mulher de Abrão (Zécarlos Machado) na novela bíblica da Record.

Nas cenas que irão ao ar partir de segunda (12), Abrão se aproximará do Egito com sua caravana e, ao chegar lá, será muito bem recepcionado por Amenemhat 3º (André Ramiro). O escolhido de Deus não gostará de um convite feito à meia-irmã com quem se casou na trama religiosa, mas ela acabará levada para o harém do rei.

Mesmo constrangida ao lado das mulheres, ela será encaminhada até o quarto do faraó, mas o decepcionará. Ele, entretanto, continuará tentando se aproximar da filha bastarda de Terá (Julio Braga).

Nas cenas da próxima sexta (16), Sarai ajudará duas rainhas durante o trabalho de parto delas e ainda implorará pela vida de Gate (Mario Bregieira). Impressionado, o faraó surpreenderá Abrão ao fazer um pedido inusitado.

