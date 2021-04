Casagrande se recupera da Covid-19 e pode voltar ao trabalho presencial na Globo

O comentarista Walter Casagrande, da Globo, está recuperado da Covid-19 e pode voltar ao trabalho presencial na Globo. Segundo o ‘Uol’, o ex-jogador foi diagnosticado, no dia 27 de março, com a doença que já matou 330 mil brasileiros desde o inicio da pandemia.

+CONFIRA A TABELA DO PAULISTÃO 2021

Ainda segundo o ‘Uol’, Casagrande afirmou que estava recuperado da doença após um isolamento total em sua casa, se mantendo bastante hidratado com água. O comentarista faz testes PCR a cada 10 dias no Hospital Albert Ainstein, em São Paulo. Casão fez um pronunciamento nas redes sociais sobre a recuperação da doença (Vídeo no fim da nota).

Casagrande é um dos maiores críticos do presidente Jair Bolsonaro e da continuidade do futebol durante a pandemia. Recentemente, ele fez duras criticas ao jogadores que não se posicionam enquanto, em sua opinião, ‘o país pega fogo’. Além disso, chamou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, de ‘ditador’, por querer continuar com os jogos de futebol no momento de agravamento da crise da Covid-19.

Apesar das críticas, Casão segue trabalhando normalmente na Globo e cumprindo seu dever como funcionário da empresa, comentando jogos e participando de programas, como o ‘Globo Esporte/SP’ e o ‘Bem, Amigos’, do SporTV. Agora, após esse período de afastamento, ele volta a estar à disposição da emissora para participar assim que for escalado.