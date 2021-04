Casares admite provável saída de Gabriel Novaes e diz que Shaylon encantou Crespo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu entrevista exclusiva aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, no canal “Arnaldo e Tironi” no Youtube, e falou da situação de dois jovens revelados em Cotia. Um deles, inclusive, está próximo de ser vendido.

Emprestado ao Bahia, Gabriel Novaes deve ser confirmado nos próximos dias como reforço do Red Bull Bragantino. O jogador de 21 anos, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, tem negociação avançada para deixar o Morumbi e garantir uma soma financeira aos cofres tricolores.

“Realmente existe o interesse do Red Bull Bragantino, não está oficializado, mas é um assunto muito bem encaminhado. No Red Bull terá um espaço ainda maior para crescer e para que o São Paulo tenha ganhos futuros, com participação em uma negociação futura”, afirmou o dirigente.

Negociar jogadores fora dos planos é corriqueiro no São Paulo em 2021. Já deixaram o clube nomes como o goleiro Jean, o lateral Juanfran, os volantes Hudson e Tchê Tchê e os atacantes Gonzalo Carneiro, Toró e Trellez, todos sem espaço no elenco do argentino Hernán Crespo. Outros, como Everton Felipe, devem seguir caminho semelhante.

Quem tem chance de ficar é Shaylon. O meia, que recentemente atuou também pelo Bahia, foi reintegrado ao elenco em tem sido elogiado pela comissão técnica. Por isso, pode ser reaproveitado, até porque o São Paulo não deve buscar novos reforços em breve.

“Não que encerramos o ciclo, mas praticamente pontuamos essa etapa com a chegada de reforços e saída de outros jogadores. A nível de orçamento, encerramos agora. Temos muitas competições simultâneas, o calendário será atropelado, é preciso de um elenco largo. Acredito que o São Paulo tem isso hoje, não só com reforços, como jovens e outros que vêm sendo reaproveitados. O Shaylon está agradando muito a comissão técnica”.