Casares confirma contratação de Zetti para coordenar preparação de goleiros na base

O presidente do São Paulo, Julio Casares, confirmou na tarde desta segunda-feira a contratação de Zetti para coordenar a preparação de goleiros nas categorias de base do clube. Ídolo tricolor, o ex-arqueiro já trabalha no desenvolvimento de jogadores da posição há alguns anos e agora terá a missão de aprimorar a formação de atletas em Cotia.

“Na quinta-feira que vem também vamos anunciar o Zetti, que também vai compor a coordenação dos treinadores de goleiro, dos professores que lá estão em Cotia. Ou seja, o São Paulo, que tem noventa e poucos dias de gestão, encara a dificuldade do futebol brasileiro, a questão da pandemia, da economia, mas brinco com os nossos colegas diretores que estamos consertando um Boeing, um gigante, em pleno voo”, comentou Casares.

Multicampeão pelo São Paulo, Zetti está de volta ao clube

Bicampeão mundial e da Libertadores pelo São Paulo, Zetti volta a trabalhar no clube após um longo hiato. No início dos anos 2000, após encerrar sua carreira como jogador, o ex-goleiro foi treinador da equipe sub-20.

Atualmente, Tiago Volpi é o único goleiro são-paulino que compõe o elenco profissional e que não foi formado em Cotia. Lucas Perri e Thiago Couto, pratas da casa, são os reservas. Denis Junior, outro jovem revelado pelo Tricolor, foi emprestado ao Bahia.