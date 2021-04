Casares confirma que venda de Helinho ao Red Bull Bragantino está encaminhada; São Paulo vai manter parte dos direitos

O presidente Julio Casares admitiu que os dias de Helinho como jogador pertencente ao São Paulo estão contados. Emprestado ao Red Bull Bragantino, o meia-atacante vem tendo grandes atuações, se tornando titular rapidamente, e será adquirido em definitivo graças a uma cláusula presente no contrato que dá o direito de o clube do interior paulista exercer a compra por um valor estabelecido.

“Nós já temos a sinalização do Red Bull Bragantino de que será exercida a compra, não sabemos a data, tem prazo até o final do ano, mas temos essa sinalização”.

“É um grande jogador, o São Paulo irá permanecer com um percentual do seu direito econômico e nós acreditamos muito que essa é uma linha de conclusão muito próxima, até porque é importante para o planejamento”.

