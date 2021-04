Casares deixa escapar multa de R$ 270M e sondagem da China por atacante coloca SPFC contra a parede; contrato é válido até 2022

Os contratos e multas dos jogadores do São Paulo são guardados e escondidos a sete chaves. O salário de cada um dos atletas também é mantido em sigilo por questões éticas e respeitosas. A torcida, no entanto, já imagina quem são os mais bem pagos do elenco. Não pensar em nomes como Pablo, Daniel Alves e Hernanes é inevitável.

Os jovens de Cotia detêm os valores mais altos presentes nas multas rescisórias do Tricolor. Os medalhões, porém, também possuem um alto valor em contrato.

Nesta última semana, a multa de Luciano veio a público e pegou a direção do São Paulo de surpresa. Isso porque o atacante recebeu sondagens da China e seu valor de mercado foi externado por alguns veículos de imprensa. O ‘UOL’, por exemplo, informou que o clube do exterior que quiser tirar o artilheiro teria que pagar uma quantia na casa dos € 40 milhões de euros (R$ 270,9 milhões).

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



A quantia tem uma baixa considerável em território nacional: R$ 80 milhões de reais. A crise financeira gerada pela pandemia da Covid-19 colocou o Tricolor contra a parede em meio a tantas especulações envolvendo Luciano, já que uma possível venda poderia salvar os cofres do São Paulo em 2021. O blog ‘São Paulo Sempre’, no entanto, divulgou que a direção não pensa em negociar o camisa 11 por ora.

O valor das ofertas recebidas não foi divulgado, mas já imagina-se que nenhum clube se colocou à disposição pra pagar a multa rescisória, já que o valor é considerado altíssimo até mesmo no futebol da Europa.